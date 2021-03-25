MSÜ sınav giriş belgeleri için bekleyiş sürüyor! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Lisans ve önlisans eğitimine Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) devam etmek isteyen öğrenciler heyecanla 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak sınavı beklerken, bir yandan da MSÜ sınav giriş belgesi konusunda yapılacak açıklamaları takip ediyor.

MSÜ fakülte ve yüksekokullarında eğitimine devam edecek öğrenciler MSÜ sınav giriş belgeleri konusunda açıklamaları beklerken, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sınav belgelerinin ne zaman yayımlanacağı bilinmiyor ancak MSÜ sınav giriş belgelerinin en geç sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.

MSÜ sınav giriş belgelerinin adaylarla paylaşılması ile 4 Nisan'da yapılacak sınava katılacak olanlar sınav giriş yerlerini öğrenme fırsatı bulacaklar.

MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve sınav 135 dakika sürecek. Sınav sonuçları sadece yapıldığı yıl için geçerli olacak.

Sınavda başarılı olan öğrenciler Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde bulunan Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü'nde eğitim görecekler.