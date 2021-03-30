MSÜ sınav giriş belgesi ÖSYM AİS'te erişime açıldı

Lisans ve önlisans eğitimine Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) devam etmek isteyen öğrencilerin 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak sınav öncesinde beklediği MSÜ sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "04 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve sınav 135 dakika sürecek. Sınav sonuçları sadece yapıldığı yıl için geçerli olacak.

Sınavda başarılı olan öğrenciler Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde bulunan Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü'nde eğitim görecekler.