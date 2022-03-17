MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için tarih yaklaşıyor. 13 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında toplanan başvuruların ardından öğrenciler MSÜ sınav giriş yerlerinin belli olmasını bekliyor. 27 Mart'ta yapılacak sınav öncesinde henüz belgeler açıklanmazken, en geç sınav tarihinden bir hafta önce MSÜ sınav giriş yerlerinin yayınlanması bekleniyor.

Henüz sınav belgeleri yayınlanmasa da, birkaç gün içerisinde ÖSYM'nin konu hakkında bir duyuru yapması bekleniyor. Sınav yerlerinin duyurulmasının ardından adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme girerek MSÜ sınav yerlerini öğrenebilecek.

Adaylar sınavda Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarından soruları yanıtlayacaklar.

27 Mart'ta yapılacak sınavın sonuçları ise 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.