MSÜ sınavı başvuruları sona eriyor

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı başvuruları konusunda açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2021-MSÜ) Başvuruları 23 Şubat 2021 tarihinde saat: 23.59'da sona erecek olup, henüz başvurusunu yapmamış adaylar https://osym.gov.tr resmî internet adresinden başvurularını yapabileceklerdir” ifadelerine yer verildi.

Nasıl başvurulur?

MSÜ sınavı başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılıyor. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvurularını bireysel olarak yapabiliyor.

Sınav başvurusunda adaylardan HES kodu talep edilirken, bu koda sahip olmayan adaylar başvuru yapamıyor. Ayrıca başvuruların ardından sınav ücretini ödemeyen adayların da başvuruları geçersiz sayılıyor. 110 Türk Lirası olan MSÜ sınavı başvuru ücreti hem bankalar hem de ÖSYM'nin internet sitesinden yatırılabiliyor.