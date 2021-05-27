MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?
30 Nisan'da başlayıp 19 Mayıs'ta sona eren Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemlerinin ardından adaylar MSÜ sonuçları için beklemeye başladı. Peki MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu mu?
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 30 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında toplandı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar heyecanla MSÜ tercih sonuçları için beklemeye başladı.
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda MSÜ tercih sonuçları temmuz ayında adaylarla paylaşılmıştı.
ÖSYM AİS üzerinden tercih işlemlerini tamamlamayan adaylar, 2. seçim aşamalarına katılamayacak.