MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Adaylar sonuçları bekliyor
MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. 30 Nisan - 19 Mayıs tarihleri arasında toplanan tercihlerin ardından adaylar MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama ise gelmedi. MSÜ tercih sonuçları geçtiğimiz yıl temmuz ayının ikinci haftasında açıklanmıştı.
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 30 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında toplandı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar heyecanla MSÜ tercih sonuçları için beklemeye başladı.
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıllarda MSÜ tercih sonuçları temmuz ayında adaylarla paylaşılmıştı.
ÖSYM AİS üzerinden tercih işlemlerini tamamlamayan adaylar, 2. seçim aşamalarına katılamayacak.