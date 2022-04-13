MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Eğitimine Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) devam etmek isteyen adaylar 27 Mart 2022 tarihinde sınava girdi. Sınavın ardından bir yandan sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar, bir yandan da MSÜ taban puanları ve MSÜ tercihleri konularını araştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde sınav soru ve cevaplarının öğrencilerle paylaşılması ile puanlarını hesaplama fırsatı bulan adaylar artık MSÜ tercihleri için bekliyor. 14 Nisan 2022 Perşembe günü açıklanması beklenen MSÜ sınav sonuçlarının ardından başlayacak tercih sürecinde adaylar puanlarına göre tercihlerini şekillendirecekler.

Henüz MSÜ tercih tarihleri konusunda bir açıklama bulunmazken, önümüzdeki günlerde tercih tarihleri 'www.personeltemin.msb.gov.tr' genel ağ adresinden duyurulacak. Tercih sürecinde işlemlerini tamamlamayan adaylar 2. seçim aşamalarına katılamayacak.

Adaylar tercih işlemlerini MSÜ'nün personel temin sayfası üzerinden gerçekleştirecek.