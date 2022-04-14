MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu?
MSÜ tercihleri için bekleyiş sürüyor. 27 Mart'ta yapılan sınavın ardından adaylar MSÜ taban puanlarını araştırırken, MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Adaylar sınavdan aldıkları puana göre MSÜ tercihlerini yapacaklar.
Eğitimine Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) devam etmek isteyen adaylar 27 Mart 2022 tarihinde sınava girdi. Sınavın ardından sonuçlar 14 Nisan'da erişime açılırken adaylar, MSÜ taban puanları ve MSÜ tercihleri konularını araştırmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde sınav soru ve cevaplarının öğrencilerle paylaşılması ile puanlarını hesaplama fırsatı bulan adaylar 14 Nisan'da ise MSÜ sınav sonuçlarını öğrenme fırsatı buldu. MSÜ sınav sonuçlarının ardından başlayacak tercih sürecinde adaylar puanlarına göre tercihlerini şekillendirecekler.
Henüz MSÜ tercih tarihleri konusunda bir açıklama bulunmazken, önümüzdeki günlerde tercih tarihleri 'www.personeltemin.msb.gov.tr' genel ağ adresinden duyurulacak. Tercih sürecinde işlemlerini tamamlamayan adaylar 2. seçim aşamalarına katılamayacak.
Adaylar tercih işlemlerini MSÜ'nün personel temin sayfası üzerinden gerçekleştirecek.