MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? MSÜ tercih tarihleri

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri devam ediyor. 30 Nisan'da başlayan MSÜ tercih işlemleri için belirlenen sürenin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapan adaylar, işlemlerini 19 Mayıs 2021, saat 23.59'a kadar tamamlayabilecekler.

Tercih işlemleri nasıl yapılır?

MSÜ tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor. T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM AİS'e giren adaylar buradan MSÜ tercihlerini tamamlayabiliyor. 30 Nisan-19 Mayıs 2021 tarihleri arasında MSÜ tercih işlemlerini tamamlamayan adaylar ise 2. seçim aşamalarına katılamayacak.

Adım adım tercih işlemleri

1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 04 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) başvuru yapan, sınav ücretini yatıran ve 2021-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 30 Nisan (saat 10:00'dan)-19 Mayıs 2021 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

2. Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2021-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

3. Hava Harp Okulu'nu (HHO) tercih edecek adayların dikkatine!

Hava Harp Okulu için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar Hava Harp Okulu için aday olamayacaklardır.

4. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih edecek adayların dikkatine!

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.

Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınırlar.

5. Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),

- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),

- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

6. 2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Sözel Puanı

DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir. (Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.)

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2021-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

7. Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

8. Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.