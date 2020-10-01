Mühendislik Tamamlama tercih başvuruları başladı

01 Ekim 2020

ÖSYM, Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu'nu yayımladı. Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruda Mühendislik Tamamlama tercih işlemlerinin ekimin ilk haftasında tamamlanacağını açıkladı.

Mühendislik Tamamlama duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2020-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzuna saat 11.00’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini 01-07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2020-Mühendislik Tamamlama Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

Mühendislik Tamamlama tercih tarihleri

Adaylar Mühendislik Tamamlama tercihlerini 1-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapacaklar. ÖSYM AİS sayfasından yapılacak başvurular bireysel olarak tamamlanacak. Ayrıca ÖSYM başvuru merkezlerinden de başvurular yapılabilecek. Teknik öğretmenlik programından mezun olan adayların tercih yapacağı Mühendislik Tamamlama tercih işlemlerinin yapılabilmesi ALES'ten en az 50 ve üzeri puan almak gerekiyor.

Hangi adaylar tercih yapabilecek?

Aşağıda yer alan programlardan mezun olan adaylar Mühendislik Tamamlama tercih işlemlerini yapabilecek:

3125 BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ

3126 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

3128 BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ

3154 DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ

3161 ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ

9766 ELEKTRİK EĞİTİMİ

3164 ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ

6165 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ

3167 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ

3172 ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ

3236 KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ

8347 KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ

9446 MAKİNE MODEL ÖĞRETMENLİĞİ

5144 MODEL ÖĞRETMENLİĞİ

5117 MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ

3253 MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ

3255 MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ

5120 MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ

8231 METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

3260 METAL ÖĞRETMENLİĞİ

3264 MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ

8233 MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ

3278 OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ

3323 TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ

3326 TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ

3329 TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ

3330 TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ

8350 TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ

3333 TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ

3359 YAPI ÖĞRETMENLİĞİ

3360 YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ

8285 YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ