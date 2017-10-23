MÜSİAD, tematik okul açtı

23 Ekim 2017

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, MÜSİAD Perakende ve Pazarlama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'tematik okul' oldu.



MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, lisenin öğrencilerine sağladığı imkânlar ve meslek liselerinde ulaşmak istediğimiz kalite açısından umut verici olduğunu söyledi.



Açılışta konuşma yapan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci: "Tematik meslek liselerimizde tek alan olsun istedik, perakende ve pazarlama alanı bunlardan biri. İş gücüne çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda, tematik lisenin açılması çok önemli. Ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.



MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise yaptığı konuşmada, işsizliği önlemek ve istihdam artışını sağlamak istiyorsak, yetişmiş insan gücü için tematik liseleri ön plana çıkartmanın şart olduğunu söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti:

"Alanına hakim insan gücü yetiştirmeliyiz"

"Perakende alanında ilk olma özelliğini taşıyan okulumuzun vesilesiyle, meslek liselerinin önemine ve 'tematik lise' kavramına biraz değinmek istiyorum. Biz iş adamları olarak uzun yıllardır, yetişmiş eleman bulmakta yaşadığımız sıkıntıları dile getiriyoruz. Yetişmiş eleman ihtiyacı, hemen hemen her alan için geçerli. Bildiğiniz gibi üretimden satışa, sanayi üretimi bir bütündür. Bu aşamalardan herhangi birinde oluşan nitelikli eleman eksikliği, yapılan işin bütününü etkiliyor. İşte bizim artık bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Eğitimini aldığı alana bütünüyle hâkim insan gücü yetiştireceğiz ki, ne üretimde, ne sonraki aşamalarda kalite dalgalanması yaşansın.



Her bir çocuğumuz yeteneklerine göre, hangi alanda başarılıysa ona göre kendisini geliştirmeli, o alanda ustalaşmalı. Bizim buna ihtiyacımız var. Bunu sağlayacak olan da mesleki alanda eğitimdir. Tematik liselerin, mesleki eğitimin yukarı taşınması noktasında önemli bir basamak olacağına inanıyoruz."

"Öğrenciler kendi potansiyelini keşfetmeli"

MÜSİAD Genel Başkanı öğrencilere seslenerek: "Biz büyükleriniz olarak, ağabeyleriniz olarak sizlere iyi birer gelecek inşa etmek, yeni yollarda önünüzü açmak ve size iyi örnekler olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her biriniz, kendi potansiyelinizi keşfetmelisiniz. Hiç unutmayın; inançla, azimle çalışarak elde edemeyeceğiniz başarı yok. Alın terinizle kurduğunuz hayatlarınızda ulaştığınız her başarı, size mutluluğu ve vatanına faydalı olmanın huzurunu tattıracaktır" şeklinde konuştu.