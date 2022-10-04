MZV-MEF YetGen Eğitim Programı'nda yeni dönem başladı

Mehmet Zorlu Vakfı (MZV), MEF Üniversitesi ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından desteklenen, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut’un liderliğinde yürütülen MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Farkındalık Programı’nda, 2022 yılının ikinci eğitim dönemi başladı.

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan, 2015’ten bu yana ‘yetkin’ bireyler yetiştirilmesini hedefleyen MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nın ikinci dönemine 10 bin başvuru yapılırken, 2 bin öğrenci kabul edildi. MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’na yaklaşık 138 YetGen lideri de eşlik ediyor. Programda, eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifika veriliyor. Ayrıca eğitimler, Yetkin Gençler YouTube kanalı üzerinden de canlı yayında izlenebiliyor.

Derslerde; “Kariyer Planlama”, “Sunum Teknikleri ve Takım Çalışması”, “Sunumlar ve Yazılı İçerik Hazırlama”, “Algoritmik Düşünmeye Giriş”, “Excel ile Modelleme”, “Teknoloji Okuryazarlığı”, “21. Yüzyıl Okuryazarlıkları”, “Öz Gelişim ve Aktif Vatandaşlık”, “İş Dünyasına Geçiş”, “Girişimcilik”, “Sürdürülebilirlik ve Sosyal İnovasyon”, “GirişGen” gibi konulara yer verilecek. Ücretsiz gerçekleşecek eğitimlerde, alanında uzman konuşmacılar da misafir ediliyor.

“Gençlerin öğrenme arzusu dünyayı değiştirecek”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında da yer alan nitelikli eğitimin Zorlu Grubu’nun odaklandığı temel alanların başında yer aldığını söyledi. MZV olarak geleceği şekillendirecek, Türkiye ve dünyayı daha iyi bir noktaya taşıyacak gençlerin gelişimine katkı sağlama hedefi doğrultusunda bu alanda yapılan çalışmaları çok önemsediklerini belirten Yüngül “Hızla ve sürekli olarak değişen dünyada var olabilmeniz, birer dünya vatandaşı olarak dünyanın geleceğinde söz sahibi olabilmeniz için geleceğin yetkinliklerine sahip olmanız, dahası kendinizi bu konuda sürekli güncellemeniz gerekiyor. Bu sebeple de 21.yüzyıla hazır olma yolunda farkındalık, gerekli beceri ve yetkinlikleri kazanmanız hedefiyle kurgulanan MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nın ilk günden bu yana paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.

“60 kişi ile başladığımız YetGen 2 bin kişi ile devam ediyor”

YetGen’in Kurucusu, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut da kendini geliştirmek, kendine yatırım yapmak isteyen insanların toplandığı yerin YetGen olduğunu söyledi. Sekiz yıl önce 60 kişi ile başladıkları YetGen’in bugün 2 bin kişi ile devam ettiğine dikkat çeken Erkut, devamında şunları kaydetti: “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek hedefiyle kuruldu. YetGen daha önce görmediğiniz türden bir eğitim, büyük ve çok interaktif bir program. 138 liderimiz var, Türkiye’nin her yerinden hatta yurtdışından da katılımcılarımız var. Geçen eğitim döneminde ilk defa YetGen Öğretmen’i yaptık. Bin öğretmenle buluştuk. Uzun vade vizyonumuz; önce üniversite tamamlayıcısı, ardından üniversite alternatifi, sonra da işe girişte aranan sertifika olmak, bunların yanında; sağlam ve taze içeriklerine, büyük bir video envanterine sahip olmak. Bu yolda bize ilk günden beri destek olan Mehmet Zorlu Vakfı’na, MEF Üniversitesi’ne ve bu dönem yeni destekçimiz olan ÇEİS’e çok teşekkür ederiz.”

“En değerli yatırım, insana yapılan”

ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan ise çimento sektörünün insan başına eğitim saati en yüksek sektör olduğunu belirterek, “ÇEİS de insana yatırım konusunda uzun süredir çalışmalar yapan bir kuruluş. Bu kapsamda hem iş güvenliği hem de sektör çalışanlarının kültürel ve sosyal gelişimine destek vermeye devam edeceğiz. Sektörün ortalama yüzde 95’ini temsil ederek çok büyük bir kitlede etkili çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. YetGen ile yaptığımız bu güzel çalışmanın da hem sektör hem ülkemiz hem de üniversitelerimiz için büyük bir fayda yaratacağına inancımız sonsuz.” ifadelerini kullandı.



