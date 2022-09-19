Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu öğrencileriyle buluştu

2020 yılında Ender Koçak tarafından İnönü Mahallesi’nde yaptırılan Nazmiye Seyfettin Koçak Ortaokulu’nun da aralarında bulunduğu 14 okul, 301 derslik ve 800 kişilik spor salonunun toplu açılışı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından yapıldı.

Açılışta konuşan Koçak Farma Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak, “Kapaklı’nın ihtiyaç duyduğu ortaokul binasının hayırseveri olmaktan çok mutluyum. Her yıl devlet - özel teşebbüs ve hayırseverler tarafından birçok okul yaptırılmasına rağmen ülkemizdeki okul açığı halen güncelliğini korumaktadır. Çünkü eğitimin önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmakta, her yıl ülkemizin nüfusu 1 milyonun üzerinde artmaktadır. Ayrıca ikili eğitime son verilip, az sayıda öğrencinin eğitim gördüğü sınıflarda tam gün eğitime ihtiyaç vardır. Başka deyişle toplumsal hayatımızı çağın gereklerine göre hazırlamak için gelişmiş ülkelerdeki gibi eğitim kalitesini ülkemizde oluşturmalıyız” dedi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Memleketimizi gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur’ sözünü anımsatan Koçak, “Bir ulus ilim ordusuna sahip değilse savaş meydanında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır, bu nedenle bir an büyük, mükemmel ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır. İlim ve fen girişimlerinin çalışma merkezi okuldur. Bundan dolayı okul gereklidir, okul genç beyinlere insana saygıyı, millet ve memlekete sevgiyi, onur ve bağımsızlığı öğretir. Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, Türk şiiri ve Türk edebiyatı bütün güzelliğiyle ortaya çıkar” diye konuştu.

“Her yıl ortalama yüzde 8 göç alan bir ilçeyiz”

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de açılışta yaptığı konuşmada “Ender beyi iş yerinde ziyaret etmiştik. Bu ziyaret esnasında kendisi ile çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik ve kendisi eğer güzel bir okul yeri gösterilirse hızlıca bir okulu Kapaklı’ya kazandırmak istediğini ifade etti. İlimiz, Cumhurbaşkanımızın oluru ve imzasıyla 2014 yılında büyükşehir oldu. Tekirdağ’ın büyükşehir olması hasebiyle de 2 belde ve 5 köyün birleşimi ile Kapaklı oluşturuldu. İlçemizin şöyle bir özelliği var, sanayiye yakın olmasından dolayı ağırlıklı olarak mavi yakalı çalışan kesimin yaşadığı bir bölge. Hızlı da göç alıyor. Her yıl ortalama yüzde 8 göç alan bir ilçeyiz. Yeni bir ilçe olmanın getirdiği sancılarla beraber, devletimizin yapmış olduğu yatırımları biraz önce gördük. Yine de hayırseverlerin desteğine ihtiyacımız olduğunu ifade ettik Ender Beye, okulun yerini tespit ettik. Çok hızlı bir şekilde, 3 ay gibi bir zamanda bize bunu teslim etti. Şöyle bir önemi var bu okulun. Ender Beyin vasıtası ile ilçemizde ilk olması hasebiyle böyle bir yatırım örnek teşkil etti ve Türk Metal Sendikası da 24 derslikli bir meslek lisesini de hemen karşımızda hayata geçirdiler. 40 milyonluk bir yatırım da Türk Metal Sendikası yaptı” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’a ve ülkemize hayırlı olsun

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da açılışta yaptığı konuşmada 2018’de yapımına başlanan ve yaşadığımız Kovid-19 salgın mahrumiyetlerine rağmen bu kadar kısa sürede yapımı tamamlanan; 301 derslik, 14 okul ve 800 kişilik spor salonuyla Kapaklı’ya kazandırılan eğitim yuvalarının toplu açılışını gerçekleştirmekten duyduğum bahtiyarlığı tarif edemem. 2022-2023 eğitim-öğretim yılında, Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına koşar adım yaklaştığımız sayılı günler içinde, günümüz modern eğitimine uygun olarak yapılan binalardan yetişecek yavrularımızın; vatana, millete hayırlı ve becerikli evlatlar kazandırmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi. Mustafa Şentop, “Devletimiz ve hayırsever hemşehrilerimizin iş birliğiyle yaptırılan eğitim kurumlarıyla iftihar ediyorum. İlköğretimden ortaokula, liseye, meslek okullarına ve spor salonlarına kadar çok geniş bir çeşitlilikte inşa edilen eğitim yuvaları, Tekirdağ’ımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Yapımı tamamlanan ve eğitime başlayan bütün eğitim yuvalarımızın yanında halen inşaatı devam eden iki okulumuz daha var. İnşallah en kısa zamanda bu iki okulumuz da tamamlanacak ve Değerli Kapaklılı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Bütün bu hayır hasenata el veren, yardımlarını esirgemeyen hayırseverlerimize ayrıca bu projelerin hayata geçme aşamasında var olan bütün emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yapılan çalışmaların, iyiliklerin artarak çoğalmasını başka yüce gönüllü kardeşlerimize de yol açmasını, örnek olmasını temenni ediyorum. İyilik ve erdem kaynakları her daim coşkun olan memleketimin güzel insanlarına, yüce gönüllerine; gelecek nesillerin yetişmesine sundukları katkılardan dolayı, ebediyete kadar isimlerinin hayırla yad edilmesine vesile olmasını diliyorum. Kısa bir sürede inşa edilen ve öğrencilerine kavuşan 301 derslik, 14 okul ve 800 kişilik spor salonu için devletimize ve hayrı dokunan hemşehrilerimize yeni sosyal çalışmalara örnek olmasını diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek toplu açılış yapıldı. Açılışın ardından okul bahçesine fidan diken TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sonrasında da öğrencilerle bir araya geldi.