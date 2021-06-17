Nişantaşı Üniversitesi 146 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Nişantaşı Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İtisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Konservatuvar ve Meslek Yüksekokulunda görev yapmak üzere 146 akademik personel alımı yapacak.

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