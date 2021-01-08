Numeko, iskele uygulama eğitimlerine start verecek

Numeko Akademi, 2019 yılında Honeywell’in Türkiye’deki akredite kurumları arasında yer almayı başardı. Şirket, yüksekte güvenli çalışma ve kapalı alan çalışma eğitimleri başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik eğitimleri bir arada sunuyor.

Numeko Academy Genel Müdürü Onur Ataman, iş sağlığı ve güvenliği konusunda pandeminin ilk dönemlerinde iş akışlarında duraksamalar yaşadıklarına işaret ederek, “İmalat sektöründeki müşterilerimiz bu zamanı bir fırsat olarak değerlendirdiler ve üst düzey önlemler altında, faaliyetlerimize devam ettik. Gerek akademi alanında gerekse müşteri alanlarında alınan önlemler ile birçok eğitim talebini başarı ile gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

İskele sistemleri alanında faaliyet gösteren LAYHER firması ile anlaşma yaptıklarını anlatan Ataman, “İskele Uygulama Eğitimlerimize başlamış durumdayız. Gerekli altyapı hazırlıklarımızın hepsini tamamladık.” dedi.

Bakanlık personellerine dört günlük eğitim programı düzenledi

Pandeminin yarattığı yeni çalışma koşullarını bir fırsat olarak gördüklerini ve yönetim süreçlerinin büyük bir bölümünü tamamen dijital ortama aktardıklarını dile getiren Ataman, “2021 itibariyle tüm paydaşlarımız altyapımızı kullanmaya başlayacaklar. Bunun hem hız ve sonuç hem de maliyet olarak çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yıl içerisinde online olarak gerçekleşen, 2. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresinin (IETOX) ana sponsorlarından biri olduk ve paylaşımlarımızla destek verdik. Aralık ayı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Araştırma Merkezi Koordinasyonu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personellerine farklı konularda 4 günlük eğitim programı düzenledik.” ifadelerini kullandı.