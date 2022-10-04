ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Öğretmenlik Alan Bilgisi Tersti (ÖABT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada ÖABT sonuçlarının 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

ÖABT sonuçları öncesinde ise sınav sorularının yüzde 10'luk kısmı adaylarla paylaşılacak. Bu hafta içerisinde açıklanması beklenen sorular ile birlikte adaylar sınav sonuçlarını değerlendirme fırsatı bulacak.

Adaylar ÖABT sonuçları açıklandığında adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfasından sonuçlara erişebilecek. Sisteme giriş yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM AİS'e giriş yapabilecek.

ÖABT nedir?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Adayların, KPSS’den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.