ÖABT soruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Öğretmen atamalarına katılacak adaylar ÖABT sorularının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM takvimine göre KPSS ÖABT soruları ve cevapları bugün, gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.
KPSS ÖABT sınavına giren öğretmen adayları heyecanla ÖABT soruları için bekliyor. 22 Ekim'de açıklanacak sınav sonuçları öncesinde adaylar ÖSYM'nin ÖABT soruları ve cevaplarını erişime açmasını bekliyor.
ÖABT sınav sorularının erişime açılması halinde adaylar sınav sonuçlarına dair değerlendirme yapma fırsatını bulmuş olacak ve sonuçlar öncesinde alacakları puana ilişkin bir fikir oluşturabilecek.
Geçtiğimiz yıllarda sınavın hemen ertesi gününde açıklanan ÖABT sorularının bu yıl da aynı şekilde sınav ertesinde, yani bugün açıklanması bekleniyor.
ÖSYM'nin ÖABT sorularını erişime açmasının ardından öğretmen adayları soruları kurumun internet sitesinden inceleyebilecekler.