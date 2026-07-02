Öğrenci affı Meclis'e sunuldu: Şartlar belli oldu

Yükseköğretim alanına yönelik çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, öğrenci affına ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha önceki aflardan yararlanmayan öğrenciler aftan yararlanacak. Öğrenciler ay içinde başvurabilecek. Öğrencilerin eğitim sürelerini uzatmış oluyoruz; üniversiteyi bitirme sürelerini" ifadelerini kullandı.

Teklife göre, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görürken 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren üniversiteyle ilişiği kesilenler ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar düzenlemeden yararlanabilecek.

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı elde ettikleri üniversiteye başvuran öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında eğitimlerine yeniden başlayabilecek.

Bazı suçlardan hüküm giyenler kapsam dışında

Düzenleme kapsamında terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarından hüküm giyenler aftan yararlanamayacak.

Ayrıca sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte evrak kullananlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı bulunan kişiler de düzenleme kapsamı dışında bırakılacak.

Emekli öğretim üyelerine yeni düzenleme

Kanun teklifinde emekli öğretim üyelerine yönelik düzenleme de yer aldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Özlem Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir diğer önemli konu; kamuoyu çok tartıştı, biz de kendi aramızda çokça tartıştık. Değerli hocalarım da özellikle başta tıp fakülteleri olmak üzere Anadolu'daki üniversitelerimizde çok kıymetli hocalarımız var. Biz bu değerli hocalarımızın akademik hayatta daha fazla istifade etmek istiyoruz, onların tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz. Bu uygulama aslında var-vardı ama özlük haklarıyla ilgili bazı sıkıntılar vardı. Bu anlamda bu teklifimizle öğretim üyelerimize, emekli olduktan sonra sözleşmeli olarak devam etmek mümkün olabilecek 2 yıl süreyle ve kendilerine de ek ders ücreti, geliştirme ve akademik teşvik ödenekleri de ödeneklerinden diğer çalışanlar gibi, hocalarımız gibi aynı şekilde yararlanma imkanı olacak."

Teknoloji transfer ofisleri desteklenecek

Teklifte üniversitelerde faaliyet gösteren teknoloji transfer ofislerinin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

Özlem Zengin, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir diğer önemli konu üniversitelerimiz, sizler de biliyorsunuz artık teknoloji kampüsleri kuruyorlar. Buralarda teknoloji transfer ofisleri oluşturuluyor. Bunların güçlendirilmesini çok önemsiyoruz ve bu amaçla bilimsel üretimi, bilginin teknolojiye dönüştürülmesini sağlayan hocalarımızın buradan istifade etmesini sağlamak amacıyla bir düzenleme yapıyoruz. Bu buluşların ticarileştirilmesini çok önemsiyoruz ve bu ticarileştirmeden de hem bu bilgiyi üreten, bu teknolojiyi üreten üniversitenin hem de bu teknolojiyi üreten akademik ekibin buradan maddi olarak da istifade etmesini sağlamak üzerine bir maddemiz var."

Vakıf üniversitelerinde tam burslu kontenjan artacak

Kanun teklifinde vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci sayısının artırılmasına yönelik vergi düzenlemesi de yer aldı.

Özlem Zengin, düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

"Bir diğer önemli konu; Türkiye'de pek çok vakıf üniversitemiz var. Bu vakıf üniversitelerimizde tam burslu öğrencilerimizin olması çok önemli. Hem daha fazla gencin yararlanması hem de vakıf üniversitelerinin bir anlamda çıtasının daha yukarıya çıkabilmesi için burada da bir düzenlemeyle, bir vergi düzenlemesiyle birlikte tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde artırılmasını hedefliyoruz."