Öğrenci affında başvuru süresi belli oldu! Öğrenciler nereye başvuracak? Ne kadar süresi var? Nasıl başvurulur? Aftan nasıl yararlanılır?

Öğrenci affında başvuru süresi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla öğrenci affından yararlanacaklar için başvuru süresi belirlendi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, ilişiklerinin kesildiği üniversitelere 4 ay içinde başvurabilecek.
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Öğrenci affına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, çeşitli nedenlerle üniversiteleriyle ilişiği kesilen ve af kapsamında yeniden eğitim hayatına dönmek isteyen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına 4 ay içerisinde başvuru yapabilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ