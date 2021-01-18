Öğrenciler karne notları öncesinde e-Okul VBS'ye akın etti

e-Okul VBS bu günlerde öğrencilerin ve velilerin akınına uğruyor. 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasına yaklaşırken, öğrenciler ve öğrenci velileri e-Okul VBS'den karne notları hesaplaması yapıyor. Öğrencilerin not bilgileri, ortalamaları geçtiğimiz yıllardan bu yana sistemden görüntülenirken, bu dönem dijital karneye geçilmesi ile birlikte karne notları da e-Okul VBS'den görüntülenecek. Yine takdir ve teşekkür belgesi hesaplamaları da bu sistemden yapılabilecek.

Öğrencilerin aldığı notlar e-Okul VBS sistemindeki menüde yer alan "Not Bilgisi" bölümünden görüntülenebilecek. Not bilgisinin yanı sıra sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi gibi öğrencilere dair pek çok bilgiye sistemden erişilebiliyor.

e-Karneler nasıl görüntülenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre bu dönem karneler e-karne olarak verilecek. Pandemi tedbirleri kapsamında yapılacak uygulamada öğrencilere basılı karneler verilmeyecek. Aynı şekilde belgeler de dijital olarak öğrencilere verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı karne ve belgeleri e-Okul VBS üzerinden erişime açacak.

e-Okul VBS sistemine T.C. Kimlik Numarası ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.