Öğrenciler KYK burs sonuçları için açıklama bekliyor

Binlerce öğrenci Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) gelecek KYK burs sonuçları açıklamasını bekliyor. Başvuruların üzerinden geçen süreye rağmen KYK burs sonuçlarının açıklanmaması nedeniyle öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başlamış durumda. Geçtiğimiz yıl 16 Kasım'da açıklanan KYK burs sonuçları için bu yıl net bir tarih verilmiş değil.

Bu yıl KYK burs sonuçları ile ilgili beklenen açıklamanın aralıık ayının ilk haftasında yapılacağı düşünülüyor.

KYK burs sonuçlarına göre lisans öğrencilerine 550 lira burs verilecek. Diğer yandan yüksek lisans öğrencileri bin 100 lira, doktora öğrencileri ise bin 650 lira burs alacak.

KYK yurt başvuruları başlamadı

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime geçilememesinden dolayı KYK yurt başvuruları için bir tarih verilmedi. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun atacağı adımlar takip edilirken, şu anda KYK yurt başvuru işlemleri ile ilgili bir gelişme olması beklenmiyor.