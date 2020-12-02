Öğrenciler KYK burs sonuçları için açıklama bekliyor
KYK burs sonuçları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs sonuçları, bu yıl pandemi geçtiğimiz yıla göre geç bir tarihte açıklanacak. Başvurusunu yapan ve KYK burs sonuçları için beklemeye geçen öğrenciler, sonuçların ne zaman duyurulacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. KYK burs sonuçları konusunda beklenen açıklamanın aralık ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.
Binlerce öğrenci Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) gelecek KYK burs sonuçları açıklamasını bekliyor. Başvuruların üzerinden geçen süreye rağmen KYK burs sonuçlarının açıklanmaması nedeniyle öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başlamış durumda. Geçtiğimiz yıl 16 Kasım'da açıklanan KYK burs sonuçları için bu yıl net bir tarih verilmiş değil.
Bu yıl KYK burs sonuçları ile ilgili beklenen açıklamanın aralıık ayının ilk haftasında yapılacağı düşünülüyor.
KYK burs sonuçlarına göre lisans öğrencilerine 550 lira burs verilecek. Diğer yandan yüksek lisans öğrencileri bin 100 lira, doktora öğrencileri ise bin 650 lira burs alacak.
KYK yurt başvuruları başlamadı
Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime geçilememesinden dolayı KYK yurt başvuruları için bir tarih verilmedi. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun atacağı adımlar takip edilirken, şu anda KYK yurt başvuru işlemleri ile ilgili bir gelişme olması beklenmiyor.