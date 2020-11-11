Öğrenciler KYK burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor

11 Kasım 2020

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Eğitimine üniversitede devam eden ve bu kapsamda yurt, burs ve kredi desteği isteyen binlerce öğrenci başvuru yaparken, devlet bursu almak isteyen öğrenciler şimdi KYK burs sonuçları için beklemeye geçti.

e-Devlet üzerinden yapılan başvuru sürecinde adaylar kendilerinden talep edilen bilgileri sisteme girerek burs taleplerinin kabul edilmesini bekliyor. Burs başvuru sürecinde adaylar tarafından sisteme girilen bilgiler incelenerek KYK burs sonuçları belirlenecek.

Burs alma koşullarına uygun adaylar burs ile desteklenirken, bunun dışında başvuruya göre öğrencilere eğitim kredisi verilecek.