Öğrencilerin karne heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören ve uzaktan eğitimin ardından basılı karne almak için eğitim gördükleri okula giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi.

TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla 31 Ağustos'ta başlatılan ve COVID-19 tedbirleri nedeniyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütülen 2020-2021 eğitim öğretim dönemi sona erdi.

Basılı karne, başarı belgesi ve mezuniyet diplomasını okul müdürlüklerinden almak isteyen öğrenciler, eğitim gördükleri okullara giderek arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi.