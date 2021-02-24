Öğretmen atamaları konusunda beklenen açıklama geldi

Öğretmen atamaları için bekleyiş devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulundu. Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'na ayırdığı bütçeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamalarının önümüzdeki aylarda yapılacağını söyledi. Erdoğan'ın bu açıklamaları atama bekleyen öğretmenleri heyecanlandırdı.

Erdoğan açıklamasında, "Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamalarının yapılacağı haberi verilirken, atamaların ne zaman yapılacağına dair bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Bakan Selçuk'tan atama açıklaması

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamaları konusunda açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız. Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.