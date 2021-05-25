Öğretmen ataması olacak mı? Bakan Selçuk'tan ek atama açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin öğretmen atamasının ardından bu yıl ek atama yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu yıl yapılan öğretmen atamasında kontenjanın geçtiğimiz yıllara göre düşük kalması bu soruyu beraberinde getirirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle öğretmen ataması kontenjanlarının düştüğünü ifade etti.

Öğretmen ataması olacak mı?

Öğretmen atamasının olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Bakan Ziya Selçuk, "Uzun yıllar boyunca ortalama 40 bin civarında atama yapıldı. Bu sene atama sayısında bir düşüklük oldu. Salgın ve benzeri koşullardan dolayı 20 bin atama yapıldı. Her sene gözden geçiriliyor. Bu bir kere karar verilen bir şey değil. İmkanlar dahilinde sürekli konuşulan bir şey. Zaten sürekli yapıyoruz, yine de yapacağız merak etmesinler" ifadelerini kullandı.