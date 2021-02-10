Öğretmen seminerleri ne zaman bitecek?

Pandemi sürecinde öğrencilerle öğretmenleri buluşturan ve uzaktan eğitimde büyük rol oynayan EBA TV, şimdi de öğretmenler için Mesleki Çalışam Programına ev sahipliği yapıyor. Öğretmen seminerleri EBA TV'de başlarken, öğretmen seminerleri programı da eğitimcilerle paylaşıldı.

8 Şubat'ta başlayan öğretmen seminerleri 12 Şubat'a kadar devam edecek.

Öğretmen seminerleri nedir?

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 87 ve 88'inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nin 52'inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanan programdır.

Öğretmen seminerleri programı