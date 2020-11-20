Öğretmenler eğitimi yeniden düşünmeye çağırıyor

Öğretmenlerin meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağı olan Öğretmen Ağı, pandemiyle birlikte değişen koşulların eğitimi geri dönülemez biçimde değiştirdiğinden yola çıkarak, değişken koşulların ardındaki yeni imkânların tartışıldığı “Bağlantılar” isimli bir çevrimiçi panel serisi başlatıyor.

“Eğitimi Yeniden Düşün” başlığıyla düzenlenecek olan seri, Öğretmen Ağı’nı destekleyen vakıflar, Değişim Elçisi öğretmenler ve Ağ’ın iş birliği geliştirdiği paydaşlarını ağırlayacak.

Bağlantılar, Öğretmen Ağı Youtube kanalında iki haftada bir perşembe günleri saat 20.00’de yayınlanacak. İlk bölümün konukları Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Değişim Elçisi Hamide Tıpırtın, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Tülin Şener Kılınç; moderatörü ise Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez olacak.

Manifesto yayımladı

Öte yandan Öğretmen Ağı, herkesi eğitimi yeniden düşünmeye çağıran manifestosunu da kısa bir süre önce yayımladı. Değişim Elçisi öğretmenlerin kaleme aldığı manifesto, eğitimle ilgilenen herkesi değişken koşulları ardındaki yeni imkânlar üzerine düşünmeye davet ediyor.

Türkiye’de, eğitim alanında faaliyet gösteren öncü 6 Vakıf; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) üstlendiği Öğretmen Ağı, panelde öğretmenlerin ihtiyaçlarına yanıt aramayı hedefliyor.