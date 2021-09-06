Okul ara tatil tarihleri: Okul ara tatilleri ne zaman olacak?

Salgın ile birlikte okullarından uzak kalan öğrenciller, 6 Eylül itibariyle okullarda yeniden yüz yüze eğitim görmeye başladı. Belirlenen tedbirler ile birlikte başlayan 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimini internet sitesinden paylaştı. Bu takvimle birlikte okul ara tatil tarihleri de belirlenmiş oldu.

Belirlenen takvime göre; birinci dönem 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.