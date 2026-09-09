Okul kantinlerinde yeni dönem: 675 ürün “Okul Gıdası Logosu” ile raflara giriyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma, yeni eğitim-öğretim döneminde okul kantinlerinde satılan gıdalar açısından önemli bir değişiklik getiriyor. Ambalajlı ürünlerin belirlenen besin kriterlerine uygunluğunun daha kolay anlaşılması ve öğrencilerin daha sağlıklı seçeneklere ulaşması hedefleniyor.

Uygulamada özellikle ürünlerin şeker, tuz ve yağ oranları dikkate alınacak. Belirlenen kriterleri karşılayan ürünler “Okul Gıdası Logosu” alabilecek. İlk aşamada bu koşulları sağlayan 675 ürünün raflara girmesi planlanıyor.

17 milyon 956 bin öğrenciyi ilgilendiriyor

Uygulamanın kapsamı Türkiye’deki öğrenci sayısı dikkate alındığında oldukça geniş. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında örgün eğitimde 17 milyon 956 bin 523 öğrenci eğitim aldı.

Aynı dönemde Türkiye genelinde 1 milyon 187 bin 409 öğretmen görev yaparken örgün eğitim kapsamında 74 bin 40 okul hizmet verdi.

Kantinlerde hangi ürünler olacak?

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, “Okul Gıdası Logosu” kapsamında okul kantinlerinde öne çıkacak ürünleri açıkladı.

Listede mevsimine uygun taze meyveler ve çiğ tüketilebilen mevsim sebzelerinin yanı sıra en fazla 30 gramlık kuru meyve porsiyonları ile yine en fazla 30 gramlık tuzsuz kuruyemişler bulunuyor.

En fazla 250 ml taze sıkılmış meyve ve sebze suyu; süt, yoğurt, ayran ve peynir çeşitleri; tam buğday ekmeği, yumurta, içme suyu, doğal mineralli su ve şekersiz sakızlar da öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

Aydın, çocukların meyveyi meyve suyu yerine doğrudan meyve olarak tüketmesinin daha doğru bir tercih olduğunu belirtirken, kuru meyve ve kuruyemişlerde 30 gramlık porsiyon kontrolüne dikkat çekti.

Enerji içeceği, cips ve çikolata okul gıdası kapsamında değil

Yeni sistemle çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilecek bazı ürünlere okul ortamında erişimin sınırlandırılması hedefleniyor.

Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamurlu ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ile tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler okul gıdası kapsamında değerlendirilmiyor.

Gökçen Efe Aydın ayrıca tuz oranı düşük olsa dahi tuzlu krakerlerin okul kantinlerinde bulunmaması gereken ürünler arasında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Selim Kaplan: Gıda okuryazarlığı bilinci önemli

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, çalışmanın çocukların yeterli ve dengeli beslenmesine katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Kaplan, uygulamanın tek başına yeterli olmayacağını belirterek ailelerin rolüne ve çocuklarda gıda okuryazarlığı bilincinin geliştirilmesine dikkat çekti. Yeterli ve dengeli beslenme sürecinin evde ve ailede başladığını vurguladı.

Kaplan ayrıca içme sütleri tebliğinde değişiklik yapılacağını, bu ürünlerde şeker miktarının düşürüldüğünü ve yapay aroma vericiler yerine doğal aroma vericilerin kullanılmasının sağlandığını açıkladı.

Tam buğday ununun yaygınlaştırılması için de çalışma yürütüldüğünü belirten Kaplan, Konya’da başlayan tam buğday unlu ekmek çalışmasının önümüzdeki günlerde 81 il ve tüm kamu kurumlarında uygulanacağını söyledi.

“Güvenli Gıda” uygulamasıyla doğrudan şikâyet oluşturulabilecek

Kaplan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen ve e-Devlet şifresiyle erişilen mobil “Güvenli Gıda” uygulamasını da tanıttı.

Uygulamada denetimli marketler, içerik ve ürün şikâyeti ile fotoğraflı sorgulama gibi özelliklerin bulunacağı; vatandaşların doğrudan Bakanlığa şikâyet oluşturabileceği belirtildi.

Timur Erk: Çocukların sağlığı ortak sorumluluğumuz

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ise vakfın yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğü okul eğitimlerinden elde ettiği deneyimle uygulamaya destek verdiğini belirtti.

Erk, “Okul Gıdası Logosu” uygulamasının önemli bir değişime zemin oluşturacağını ifade ederken, logolu ürünlerin yalnızca okul kantinlerinde değil tüm marketlerde satışa sunulmasının önem taşıdığını söyledi.

Aşırı tuz ve şeker tüketimi, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın obezite, hipertansiyon, diyabet ve böbrek sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirten Erk, çocukların sağlıklı yetişmesinde kamu kurumlarından üreticilere, okullardan ailelere kadar geniş bir kesimin sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.

Beslenme çantaları için de öneriler var

Yeni dönemde yalnızca kantin rafları değil, öğrencilerin evden götürdükleri beslenme çantaları da gündemde.

Gökçen Efe Aydın; kuru meyve, tuzsuz kuruyemiş ve süt; tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış peynirli sandviç ve ayran; ev yapımı köfte ve ayran ile taze meyve, süt ve kuruyemiş gibi seçeneklerin çocukların beslenme çantasında bulunabileceğini belirtti. Öğrencilerin okula gitmeden önce kahvaltı yapmasının önemine de dikkat çekildi.

Yeni eğitim-öğretim döneminde uygulanması planlanan sistemle milyonlarca öğrencinin kullandığı okul kantinlerinde sağlıklı beslenme kriterlerinin daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.