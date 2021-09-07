Okul saatleri: 2021-2022 tam gün okul giriş-çıkış saatleri belli oldu

Okul saatleri yeni eğitim yılında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de ders başı yaparken, yeni eğitim-öğretim döneminde hem öğrenciler hem de veliler okul saatlerini araştırıyor. Özellikle tam gün eğitim verilecek okullarda okuyanlar, tam gün okul giriş-çıkış saatleri konusunu araştırıyor.

Okul saatleri

Okul saatlerine bakıldığında normal şartlarda sabahçı öğrenciler 07.30-08.00 saatleri arasında ders başı yaparken, öğlenci öğrenciler ise 12.30-13.30 arasında ders başı yapıyor.

Tam gün okul giriş-çıkış saatleri

Tam gün eğitim veren okullarda ise giriş saatleri 08.30-09.00 arasında başlıyor. Okul çıkış saati ise 15.00-15.30 arasında olacak.