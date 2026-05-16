Okul saldırıları sonrası dikkat çeken araştırma: Endişe oranı yüzde 88’i aştı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından toplumdaki güvenlik algısı yeniden gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Planlama Ajansı’nın hazırladığı nisan ayı “Gündem Araştırmaları” raporu, vatandaşların okul güvenliği konusundaki kaygılarını ortaya koydu.

Araştırmaya göre katılımcıların büyük bölümü okul saldırılarından dolayı ciddi endişe taşıyor. Ankete katılanların yüzde 88,8’i yaşanan olayların kendilerini çok endişelendirdiğini ifade ederken, yüzde 6,5’i kısmen endişeli olduğunu söyledi. Olaylardan endişe duymadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 4,7’de kaldı.

Kadınlarda endişe daha yüksek

Araştırmada kadınların güvenlik kaygısının erkeklere göre daha yüksek olduğu görüldü. Kadın katılımcıların yüzde 96,3’ü okul saldırılarından dolayı çok endişeli olduğunu belirtirken, erkeklerde bu oran yüzde 81,2 olarak ölçüldü.

Sosyal medya ve aile yapısı öne çıktı

Katılımcıların yüzde 57,6’sı sosyal medya ve dijital içeriklerin saldırıları tetiklediğini düşündüğünü ifade etti. Ayrıca araştırmada aile içi iletişim eksikliği de önemli bir neden olarak öne çıktı. Katılımcıların yüzde 63,2’si okullardaki şiddet olaylarının temelinde aile içi iletişim sorunlarının bulunduğunu belirtti.

Eğitim sistemindeki yapısal sorunlar ve politika eksikliğini neden olarak görenlerin oranı yüzde 39,3 olurken, güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 20,6 seviyesinde gerçekleşti.