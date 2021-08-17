Okul servis ücretleri ne kadar oldu? Ankara'da okul servisi ücretleri

2021-22 eğitim-öğretim yılı öncesinde Ankara'da okul servis ücretleri belirlendi. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından belirlenen ücretlere göre en düşük okul servis ücreti yıllık 2 bin 610 lira oldu.

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirilirken, yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 15'lik artış yapıldığı ifade edildi.

Ankara'da okul servisi ücretleri ne kadar oldu?

Yapılan açıklamaya göre, Ankara'da okul servis ücretleri ıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira olarak belirlendi.

Okul servis ücretleri gidiş ve dönüşü kapsarken, okul öncesi, ilk ve ortaokullarda rehber personel giderlerine katkı olarak araçta taşınan her öğrenci için aylık azami 100 lira tarifeye ek ücret talep edilecek.