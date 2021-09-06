Okula dönüş döneminde harcamalar yüzde 115 arttı

Geliştirdiği ürün ve teknolojilerle müşterilerinin ve tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran ödeme kuruluşu PayTR, okula dönüş döneminde yapılan harcamalara ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, 2021 Ağustos ayında kitap ve kırtasiye alışverişlerinde bir önceki yıla oranla adet bazında yüzde 23 artış, tutar bazında ise yüzde 115 artış görüldü. Ortalama harcama tutarı ise 604 TL oldu.



2021 Ocak-Haziran aralığında ise geçen yılın aynı dönemine oranla harcama tutarı bazında yüzde 40 artış gerçekleşti.

“Harcamalar artmaya devam ediyor”

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Geçen yıl pandemi nedeniyle maalesef okullarda eğitim mümkün olmadı. Bu yıl aşılamanın hızlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasıyla çocuklarımız yüz yüze eğitime tekrar başlayabilecek. Dolayısıyla bu yıl okula dönüş döneminde yapılan harcamalar, geçten yıla göre neredeyse üç kat arttı.” ifadelerini kullandı.