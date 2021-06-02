Okullar açıldı mı? Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?

Tam kapanma sürecinin ardından kademeli normalleşme süreci başlarken, mayıs ayının son gününde yapılan kabine toplantısında normalleşme sürecinin detayları belli oldu. Normalleşme sürecine geçişle birlikte 1 Haziran'da okullar yeniden açıldı ve yüz yüze eğitim başladı.

Türkiye genelinde 18 Haziran'da tamamlanacak 2020-21 eğitim-öğretim yılı öncesinde okulların yüz yüze eğitime devam etmesi planlanırken, 2 Temmuz'a kadar ise okullarda telafi programları yapılacak. Bu telafi eğitimlere isteyen öğrenciler katılabilecek ve eksiklerini telafi edebilecek.

Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başladı?

1 Haziran itibariyle ilkokul öğrencileri için yüz yüze eğitim başlarken, 7 Haziran Pazartesi günü ise ortaokul ve lise öğrencileri için yüz yüze eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitimler hafta iki gün şeklinde devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Kabine toplantısı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."

Telafi eğitim süreci nasıl işleyecek?

Bakan Ziya Selçuk, telafi eğitime dair detayları paylaştı. 18 Haziran'da karnelerin verileceğini söyleyen Bakan Selçuk, yaz döneminde ise telafi eğitimlerin başlayacağını söyledi.

"Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" açıklaması yapan Selçuk, istyen öğrencilerin bu eğitimlerden faydalanabileceğini belirtti.