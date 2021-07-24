Okullar için eylül planında değişiklik yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından açıklama yaptı.

Artan vakalarla birlikte yüz yüze eğitime geçilemeyeceği yönündeki endişelere cevap veren Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah" dedi.

Aşı olmanın önemine de dikkat çeken Selçuk, açıklamasında, "Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" ifadelerine de yer verdi.