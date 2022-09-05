Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller, kış tatili ve yaz tatili tarihleri belli oldu

86 günlük yaz tatili sona eriyor. Okullar 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını tamamlarken, öğrenciler ve veliler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor.

Yaklaşık 3 ay süren tatilin ardından Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını tamamladı. Yapılan planlama ile okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre yaz tatili 12 Eylül 2022 tarihinde sona erecek ve okullar kapılarını öğrenci ve öğretmenlere açacak.

Öte yandan anaokulu ve ilkokula yeni başlayacak öğrenciler için ise okullar bir hafta erken açılacak. Bu durumdaki öğrenciler için eğitim öğretim yılı 5 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.

12 Eylül 2022 Pazartesi başlayan eğitim yılının ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak.

6 Şubat 2022 Pazartesi günü okullar ikinci yarıyıl için kapılarını açarken, 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde ise yılın ikinci ara tatili yapılacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023'te tamamlanacak ve öğrenciler yılsonu karnelerini alacak.