Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan açıklama geldi

Ramazan Bayramı'na giden süreçte yurt genelinde tam kapanmaya gidilirken, bu kapsamda okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. 17 Mayıs'a kadar devam edecek süreçte okullar kapalı olurken, eğitim online ortamdan devam ediyor. Kapanma sürecinin tamamlanmasının ardından ise normalleşme sürecinin nasıl işleyeceği merak konusu. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler, 17 Mayıs'tan sonra okullar açılacak mı, sorusunu soruyor. Peki okullar ne zaman açılacak?

Uzmanlar tam kapanma sonrasında öncelikli olarak okulların açılması ve sınav sürecinin başlaması bekleniyor. Ardından ise işletmelerin faaliyetlerine devam etmesine izin verileceği düşünülüyor.

"Amacımız bütün sınıfları açmak"

Geçtiğimiz günlerde okulların durumu hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tam kapanma süreciyle vaka sayılarının azalacağını düşünerek, bunun okulların açılması için bir umut olmasını diliyorum. Ele ele vererek bu süreci iyi yönetebilirsek çok sağlıklı sonuçlar alınabilir ve gerekirse bütün sınıf seviyelerinde okulların açılmasını sağlayabiliriz. Öncelikleri de dikkate alarak amacımız bütün sınıfları açmak." ifadelerini kullandı.

Tam kapanma sürecinin ardından durumun netlik kazanacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak." dedi.