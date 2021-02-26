Okullar ne zaman açılacak? Bakann Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca öğrenci ve veli, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Daha önceki açıklamalarında mart ayından itibaren yüz yüze eğitime geçileceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim süreci ve öğrencilerin sınavların ertelenmesi beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Öğretmenlerin aşılama sürecinin başladığını söyleyen Bakan Selçuk, köy okullarında yüz yüze eğitime katılım oranlarından çok mutlu olduklarını söyledi. İlkokullar için yönetimin büyük kısmını okullara bıraktıklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Branşlardaki derslerimizin 16 saatten başlayan bir çizelgesi var. Her okulun kendi planlaması olacak. 1857'de öğretime başlamış, 1940'lı yılların başında bugünkü halini almış çok büyük bilim insanlarının öğrenim gördüğü bir binadayız. Böyle bir lise de dahil olmak üzere, örneğin lise sonlar okula gelecekler. Bu öğrencilerimiz geldiğinde, sınıflardaki öğrenci sayısına göre yönetim planlamayı yapabilecek." dedi.

Hafta sonlarında tamamen 8. ve 12. sınıflara yönelik özel kanalları olduğunu belirten Selçuk, Burada öğretmenlerimiz sınava yönelik ders veriyorlar. EBA internette video kütüphanemiz var. Soru çözüm hattımız var. Öğrenciler burayı arayıp yardım isteyebilir. 6 Haziran'a kadar devam edecek bu. İlkokul ve ortaokul bizim daha çok sosyal davranış, okula uyum gibi konularda çok daha öne çıktığımız konulardır. Üniversiteye doğru gittikçe akademik konular daha fazla ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle yerine karar verileceğini söyleyen Selçuk, "Önümüzdeki ay, Mart sonuna kadar illerimizin durumuna bakarak karar verilecek. İllerin risk durumuna bakarak, yerinde karar dönemi var. İl Hıfzısıhha Kurulu burada risk çok yüksek okulu açamayız, sınav yapamayız diyebilir." dedi.

Öğrencilerden gelen sınavların ertelenmesi yönündeki talepleri değerlendiren Selçuk, "Bizim sınavda sorumlu tuttuğumuz kısım zaten çok az. Biz hiçbir sınav yapmazsak, sürekli olarak bir birikim oluşacak ve öğrencilerimizin geleceğe ilişkin yükleri artacak. Bizim geleceğe dönük ihtiyaç nedir diye bir bilgiye de ihtiyacımız var. Tamamlayıcı ve destekleyici politikaları üretmek için verilere ihtiyacımız var." dedi.

Salgını eğitim niteliği için bir fırsat olarak değerlendiren Bakan Selçuk, "Geçen yaz EBA TV'miz hiç durmadı. Küresel salgını eğitimin niteliğini artırmak için fırsat olarak da görüyorum. Bizim her türlü eğitim platformumuz açık olacak, yazın da her yerde eğitim devam edecek ama herkese zorunlu mu? Tabi ki değil. Risk değerlendirmesi yapıp, adım adım sınıflarımızı açmaya çalışıyoruz. Riski gördüğümüz anda kapatırız. Riske girmeyi minimum tutarak kararlar alıyoruz." dedi.

8. ve 12. sınıfların durumunu da değerlendiren Bakan Ziya Selçuk, "Bilim Kurulu tavsiye karar alıyor. Bu süreç tamamen tamamlanıyor ve her 15 günde bir bu kararları değiştirelim mi yeni karar alalım mı şeklinde değerlendiriyor. Diğer sınıflar için yeni değerlendirmeler önümüzdeki toplantılarda yapılacak." şeklinde konuştu.

1 Mart'tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitimin yapılacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek." dedi.