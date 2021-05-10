Ramazan Bayramı'na giden süreçte yurt genelinde tam kapanmaya gidilirken, bu kapsamda okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. 17 Mayıs'a kadar devam edecek süreçte okullar kapalı olurken, eğitim online ortamdan devam ediyor. Kapanma sürecinin tamamlanmasının ardından ise normalleşme sürecinin nasıl işleyeceği merak konusu. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler, 17 Mayıs'tan sonra okullar açılacak mı, sorusunu soruyor. Peki okullar ne zaman açılacak?

Erdoğan, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt verdi

"81 İlden 560 Gençle En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans aracılığıyla başlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde normalleşme takvimini açıklayacaklarını söyledi.

Bu programdan bir öğrenciden gelen okulların ne zaman açılacağı sorusu üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğanşu ifadeleri kullandı:

"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."

Bakan Selçuk: Amacımız bütün sınıfları açmak

Daha önce okulların ne zaman açılacağına dair bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapmıştı. Bakan Selçuk açıklamasında, "Tam kapanma süreciyle vaka sayılarının azalacağını düşünerek, bunun okulların açılması için bir umut olmasını diliyorum. Ele ele vererek bu süreci iyi yönetebilirsek çok sağlıklı sonuçlar alınabilir ve gerekirse bütün sınıf seviyelerinde okulların açılmasını sağlayabiliriz. Öncelikleri de dikkate alarak amacımız bütün sınıfları açmak." ifadelerini kullandı.

Tam kapanma sürecinin ardından durumun netlik kazanacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak." dedi.