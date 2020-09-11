Okullar ne zaman açılacak? Okullar eylülün kaçında açılacak?

11 Eylül 2020

Kurban Bayramı sonrasından bu yana COVID-19'a bağlı vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bu nedenle milyonlarca veli ve öğrenci okullar ne zaman başlayacak merak ediyor. Vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı sorgulanırken, aileler bu konuda yapılacak açıklamalara kitlemiş durumda. Peki okullar eylülün kaçında açılacak? İşte detaylar...

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt geçtiğimiz günlerde en yetkili kişiden, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk açıklamasında, "1 Eylül olarak duyurduğumuz okulların açılış tarihi kapsamında hali hazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacı duyan birinci sınıf öğrencilerimizle ilk uyum haftasında 1 gün daha sonraki haftalarda ise haftada iki gün olacak şekilde başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın ardından ise diğer kademelerde ve sınıflarda yüz yüze eğitim konusunun yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hibrit eğitim vurgusu

Konu hakkında bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında hibrit eğitime vurgu yaparken, "Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Buranın altını çiziyorum, ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir." ifadelerini kullandı.