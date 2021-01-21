"Okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt buldu

Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini söyleyen Bakan Selçuk, 15 Şubattan itibaren yüz yüze eğitime geçiş konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Araştırmaların okulların kapalı olmasının gelecek yıllar için problem yaratacağını ifade eden Bakan Selçuk, Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geliyor. Biz bunu daha kontrollü olabilmek, riski daha iyi yönetebilmek için yaptık ve bugün de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Ancak 15 Şubattan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var. Bunu da ilgili tüm kuruluşlarla ve ortamlarda paylaşıyoruz, paylaşacağız. Bu anlamda literatüre ve uygulamalara baktığımızda, elbette küçük yaşların riski daha az” diye konuştu.

Bakan Selçuk, okulun tümüyle kontrollü bir ortam olduğuna dikkat çekerek, “Hem öğretmenler hem öğrenciler çok kontrollü bir biçimde belli kurallara dikkat ederek orada bulunuyorlar. Yani okulda bir çarşıdaki, pazardaki ya da sokaktaki gibi karmakarışık ya da kontrolsüz bir ortam yok. Okullardan kaynaklanan durumu da günlük olarak izledik, çocuklarımızı da izliyoruz” dedi.

Okullar pandemi nedeniyle kapatıldı

Hatırlanacağı üzere COVID-19 vakalarında yaşanan yükselişin ardından açıklanan pandemi tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimden online eğitime geçilmişti. Eğitim yılının ilk dönemi online olarak tamamlanırken, ikinci dönemde izlenecek yol konusunda ise çalışmalar devam ediyor.