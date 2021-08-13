Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim yapılmıştı. Zaman zaman yüz yüze eğitime geçiş denemeleri olsa da, uzun vadeli olmamıştı.Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde en çok merak edilen soruların başında, yüz yüze eğitim başlayacak mı, gelirken, öğrenciler ayrıca, okullar ne zaman açılacak, sorusuna yanıt arıyor.

Yeni eğitim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı yazıda, eğitim-öğretim yılına dair takvim paylaşıldı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Yüz yüze eğitime dönülecek

Eğitime dair açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm okulların zamanında açılacağını ve yüz yüze eğitime dönüleceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, video konferans aracılığıyla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." ifadesini kullandı.

"Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var." diyen Sağlık Bakanı Koca, "Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulu'muz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı." dedi.

Yüz yüze eğitime geçişle ilgili Bakan Koca, "Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek." ifadesini kullandı.