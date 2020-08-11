Okullar ne zaman açılıyor?

11 Ağustos 2020

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ile tamamlanmıştı. Yaz döneminde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların 31 Ağustos'ta açılacağını açıkladı ancak Kurban Bayramı sonrasında vaka sayılarında yaşanan artış ile hem veliler hem de öğrenciler okulların açılış tarihinde erteleme olup olmadığını araştırıyor.

Okulların açılacağı tarih açıklandı

MEB tarafından yayımlanarak 81 ile gönderilen genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

4 ayrı senaryo üzerinde çalışılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışıyla ilgili açıklamasında dört ayrı senaryo üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

İlk senaryoya göre okulların 31 Ağustos'ta açılacağını ve gerekli tedbirleri alarak normal bir şekilde eğitime devam edileceğini açıklayan Bakan Selçuk, okulların açılamaması durumunda ise ikinci senaryoyu devreye sokacaklarını söyledi. Bu senaryoda hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim birlikte yapılacak.

İlk iki senaryonun gerçekleşememesi durumunda ise üçüncü bir senaryo olarak okulların şehir bazlı açılması gündeme gelecek. Son olarak ise okulların hiç açılmayıp, eğitime uzaktan devam edilmesi konuşulacak.

Hazırlıklar yapılıyor

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde tüm riskleri düşündüklerini ifade eden Bakan Selçuk, “Ne tür hazırlıklar yapmamız lazım? Islak zeminlerde, sınıfın içinde ne olması gerekiyor? Koridorlar nasıl düzenlenmeli? Teneffüse çıkış saatleri nasıl ayarlanmalı? Öğretmenler odasında neye dikkat edilmeli, pansiyonlu okullarda neler yapılmalı? Bütün bunları ayrı ayrı, tek tek çalışıyoruz. Ve bu çalışmaların sonucunda da velilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz için çok çeşitli rehberler, el kitapçıkları da hazırlıyoruz” dedi.

Önceliğimiz sağlık

31 Ağustos Pazartesi günü ilk ders zili çaldığında okulların kapılarını sağlıklı bir şekilde açmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, “Bizim önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı, öğretmenlerimizin sağlığı. Bunu da ön şart olarak değerlendiriyoruz. Hangi senaryo nasıl uygulanacak? Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılacak kabine toplantısında tüm verilerin ortaya konulması suretiyle bir karar ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.