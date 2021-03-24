Öğrenciler ve veliler, okullar ne zaman kapanacak, sorusuna yanıt ararken, ara tatil ve yaz tatili konusunda açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Bakan Selçuk'tan tatil açıklaması

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ara tatil ve yaz tatil konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, okulları 2 Temmuz 2021'e kadar açık tutmak istediklerini ve bunun için çalışma yaptıklarını ifade ederken, ara tatil yapılmayacağını söyledi.

Bakan Ziya Selçuk, 15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok" ifadelerini kullandı.

Destekleme ve yetiştirme kurslarının hep açık tutulacağını belirten Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz" dedi.

Karneler ne zaman verilecek?

Karnelerin ne zaman verileceği konusuna da değinen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız" diye konuştu.