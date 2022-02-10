Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ve yaz tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullarda 15 günlük ara tatil dönemi kısa süre önce sona erdi ve okullarda eğitime tekrar başlandı. Öğrenciler ve veliler ise şimdi ikinci ara tatil ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Bir haftalık ilk ara tatilin ardından 15 günlük sömestr tatilini de tamamlayan öğrenciler, yine bir hafta sürecek ikinci ara tatili nisan ayında yapacak ve haziran ayında ise 2021-2022 eğitim öğretim yılı tamamlanacak.

Milyonlarca öğrenciler 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak. Bu tatil süresine hafta sonu günlerinin de eklenmesi ile öğrenciler 9 günlük bir dinlenme fırsatı bulacak.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı ise 17 Haziran 2022 tarihinde tamamlanacak ve öğrenciler yıl sonu karnelerine kavuşacak.