Okullar yarın açılıyor: 20 milyondan fazla öğrenci ders başı yapacak

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak. 3 aylık yaz tatilinin ardından 20 milyondan fazla öğrenci yeniden dersbaşı yapacak. 2 ay boyunca eğitime devam eden öğrenciler için birinci dönem ara tatili 11 Kasım'da başlayacak. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 gün tatil yapacak. Birinci dönem, 15 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Okullarda birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ne zaman başlayacak?

Karnelerini alacak olan öğrenciler 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak. 3 Şubat 2025 Pazartesi günü de ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak. Öğrenciler yeniden dersbaşı yapacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak. 1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tedbirleri paylaştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan 235 okulda 204 kolluk görevlisi sabit olarak görevlendirildi. İl genelinde bulunan 2 bin 497 okulun yönetimleriyle irtibatlı 1094 güvenli eğitim koordinasyon görevlisinin buraları ziyaret etmeleri planlandı. Toplam 1290 okulun giriş çıkış saatlerinde 564 resmi ve sivil ekiple bütün eğitim ve öğretim dönemi boyunca tedbirler alınacak. Trafik tedbirleri kapsamında 338 ekiple 532 noktada servis araçlarına yönelik uygulama yapılacak. Kentte 39 ilçede faaliyete geçirilen Mobil Okul Timleri (M.O.T.) yeni eğitim öğretim döneminde de görevlerine devam edecek.