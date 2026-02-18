Okullarda ara tatil kalkacak mı? Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde olan ara tatil uygulamasına ilişkin Bakan Yusuf Tekin'den kritik açıklamalar geldi.

Bakan Tekin katıldığı TVNET canlı yayınında eğitim takvimindeki yoğunluğa dikkat çekerek sistemin geleceği için yürütülen çalışmalara işaret etti.

"Eğitim süresini planlamakta güçlük çekiyoruz"

Resmi ve dini bayramların eğitim takvimi üzerindeki etkisini değerlendiren Tekin, 180 günlük zorunlu eğitim süresini planlamakta güçlük çektiklerini ifade etti. Bakan Tekin, konuyla ilgili nihai kararın henüz verilmediğini vurgulayarak, "Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz" dedi.

Eğitim takvimindeki yoğunluğun planlamayı zorlaştırdığını belirten Bakan Tekin, süreci şu sözlerle detaylandırdı:

"Okullar başladıktan itibaren 29 Ekim'de başlıyoruz; 1 Ocak, nevruz, 1 Mayıs, Ramazan, Kurban bayramı çok yoğun bir tatil takvimi var. Bir taraftan da 180 iş günü eğitim vermemiz lazım. Öğretmenlerimizin tatilleri yasal olarak iki ayın altında olamaz dedikleri için o periyotta zaten öğretmen arkadaşlarımızın tatilinde ama bu 36 haftayı sıkıştırabileceğimiz takvim bulmakta zorlanıyoruz bu yoğun tatillerden dolayı."

Gelecek yıllardaki takvim çakışmalarına da değinen Bakan, "Mesela 2027 yılında Ramazan, Kurban Bayramı ara tatil hepsi o bahar yarı yılı içerisinde olacak bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Okullar ne zaman kapanacak?

Mevcut takvimde herhangi bir değişiklik yapılmazsa, 2 Şubat Pazartesi günü başlayan ikinci dönem kesintisiz devam edecek. Milyonlarca öğrenci için 2024-2025 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü çalacak son ders ziliyle birlikte tamamlanacak.