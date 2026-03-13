Okullarda ikinci ara tatil başlıyor: 18 milyon öğrenci 23 Mart’ta ders başı yapacak
Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 16-20 Mart tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler, ara tatilin ardından 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında ikinci ara tatile giriyor.
Bakanlığın yayımladığı takvime göre ikinci ara tatil, 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Bu tarihler arasında okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek.
Ara tatilin ardından öğrenciler, 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
Eğitim öğretim yılı 26 Haziran’da sona erecek
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025’te başlamıştı. Takvim kapsamında ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanırken, yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak 2026 döneminde yapılmıştı. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlamıştı.
MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.