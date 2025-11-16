Okullarda kasım tatili sona eriyor: Milyonlarca öğrenci yarın yeniden ders başı yapacak

Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, ilk ara tatilin ardından yarın yeniden ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan kasım dönemi seminerleri, bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Bakan Yusuf Tekin, uygulamayı “10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz” sözleriyle duyurmuştu.

Bu yıl yarıyıl tatili ne zaman?

İkinci dönem ise 2 Şubat’ta başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.