Okullarda yarıyıl tatili başlıyor: Son ders zili bugün

Türkiye’de 8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona eriyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine “gelişim raporu” uygulamasını bu yıl da sürdürdü. Gelişim raporlarında öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerileri yer alırken, bu uygulama ile öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemelerinin düzenli olarak izlenmesi, güçlü yönlerinin ve desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı tespit edilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, geçen yıl hayata geçirilen “Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası” uygulaması bu yıl da okullarda devam etti. “Aile ve Oyun” temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında öğrenciler; sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katıldı.

Bu çerçevede “Dilimizin Zenginlikleri”, “Okulun Kalbi Kütüphaneler”, “Oku-Yorum, Yazı-Yorum”, “Harezmi: Hayatın İçinden Öğrenme-Öğretme”, “Bir Fikrim Var Saati” ve “İyiliği Paylaş Saati” başlıkları altında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri, geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvaları düzenlendi.

“Türkiye Selamlaşıyor” sloganıyla yürütülen etkinlik kapsamında ise öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla selamlaşarak iyi dileklerde bulundu. Düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimlerinin desteklenmesi, sanatsal ve kültürel üretimlerinin görünür kılınması hedeflendi.

Yarıyıl tatili ve ikinci dönem takvimi

Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran tarihinde tamamlanacak.